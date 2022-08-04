ارتفاع أسعار الذهب مجدداً

ارتفاع أسعار الذهب مجدداًارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت وكالة أنباء " رويترز " أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1769.74 دولار للأوقية، كما زادت العقود الآجلة الأمريكية 0.5 بالمائة إلى 1785.60 دولار للأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.