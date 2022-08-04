الإمارات تؤكد دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 01:25 مساءً - أكّدت دولة الإمارات العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ “الصين الواحدة”، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشارت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على التوازن والاستقرار والسلام الدولي.

وحثّت الوزارة على تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأبدت الصين غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وأعلنت بدء أنشطة عسكرية في المياه المحيطة بالمضيق.

وفي أحدث تصعيد للتوتر في مضيق تايوان الحساس، قالت تايوان إنها أرسلت طائرات ونشرت أنظمة صواريخ من أجل “مراقبة” الأنشطة الصينية في منطقة دفاعها الجوي.