ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1761.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو عند 1787.79 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 في المائة إلى 1778.60 دولار للأونصة.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 في المائة إلى 19.86 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.1 في المائة إلى 893.36 دولار. وتراجع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2050.13 دولار.