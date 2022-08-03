الصحف اللبنانية تحتجب في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أعلنت نقابتا الصحافة والمحررين في لبنان توقف الصحف عن العمل غداً الخميس الذي يصادف ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

وقالت النقابتان، في بيان صحفي، أمس، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إنه بمناسبة إعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف الخميس.

يذكر أن انفجاراً هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل نحو 200 شخص.