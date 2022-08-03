السعودية: وصول 10095 حاجاً إلى المدينة المنورة



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وصول 10095 حاجاً من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد موسم الحج 312 ألفا و783 حاجاً.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 299 ألفا و673 حاجاً، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً، في حين وصل 4836 حاجًا إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبيّنت الإحصائية مغادرة 14 ألفا و160 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 248 ألفا و302 حاج، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 64 ألفا و481 حاجاً مساء أمس.