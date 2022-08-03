وزير الخارجية الصيني: كل الذين يسيئون إلى بلادنا سيُعاقبون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 11:26 صباحاً - توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة من يسيء إلى بكين، فيما أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان غضب بلاده.

وقال وانغ على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في بنوم بنه “هذه مهزلة خالصة”.

وتابع” الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى بالديمقراطية سيُعاقب الذين يسيئون للصين حتماً”.

وكانت الصين توعدت، أمس الثلاثاء، بشن أعمال عسكريةٍ وصفتها بمحددةِ الهدف، ووضعت الجيشِ في حالة تأهب قصوى، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.

ومن جانبها، وصفت بيلوسي زيارتها بأنها أكثر أهميةً من أي وقت مضى ولا تتعارض مع السياسة الأمريكية تجاه الصين، بل تُظهر الالتزامَ الأمريكي الثابت تجاه تايوان.