السعودية ترحب بالهدنة اليمنية وتشدد على فتح المعابر في تعز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، والتأكيد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وثمنت المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشيًا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، على موقف الرياض الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات الشعب اليمني.

وأكدت أن الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

كما تؤكد على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.