مجلس التعاون الخليجي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - ​رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين.

وأكد الحجرف في بيان أن الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.

كما ثمن الحجرف جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، والتي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في أنحاء اليمن.

وكان المبعوث الأممي لليمن قال إن تمديد الهدنة يتضمن التزامًا من جميع الأطراف، بتكثيف مفاوضات التوصل لاتفاق هدنة موسع بأسرع وقت.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن رحب بإعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن، لمدة شهرين إضافيين، معتبرا انها مهمة لإنقاذ الأرواح، لكنه ليس كافيا على المدى الطويل.

كما أعرب يمنيون عن أملهم في تحقيق سلام دائم في البلاد بعد تمديد الهدنة الإنسانية.