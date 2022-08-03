إيران ترفض زيارة بيلوسي لـ تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - علقت إيران على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، واصفة الأمر بالاستفزازي لعدم احترام سياسة الصين الواحدة.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن "احترام السيادة الوطنية للدول يأتي ضمن المبادئ الأساسية المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة، حيث أن البند الثاني منه يحذر الدول الأعضاء من أي سلوك قد يمس وحدة الأراضي والاستقلال السياسي لسائر البلدان".

وأضاف كنعاني أن "إيران وانطلاقا من ثوابتها في السياسة الخارجية، تلتزم باحترام وحدة أراضي الدول الأخرى، وفي هذا الإطار، فإن دعم سياسة الصين الواحدة يشكل أمرا بديهيا".

وأكد أن السلوك الاستفزازي الأخير من جانب المسؤولين الأمريكيين، والتدخل في شؤون جمهورية الصين الشعبية وانتهاكهم لوحدة اراضي هذا البلد، يعد "أحد نماذج التدخلات الأمريكية في شؤون المناطق والدول المختلفة بالعالم، الأمر الذي لم يؤد سوى إلى الفوضى وتأجيج الخلافات، وعليه فإنه إجراء مدان".

وأشار إلى أن النزعات الأحادية ونقض القوانين والتعهدات الدولية، تحول اليوم إلى أحد ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية، وخير دليل على عدم التزام واشنطن بتعهداتها هو انسحابها من الاتفاق النووي متعدد الأطراف، وفرضها أنواع الحظر اللا إنساني وغير الشرعي ضد الشعب الإيراني".

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أمس الثلاثاء، في زيارة لدعم تاييه، رغم تهديدات بكين بالرد على الزيارة باعتبارها "استفزازية".

وكانت الصين حذرت من "التأثير السياسي الفظيع"، لزيارة بيلوسي، مؤكدة أن الجيش الصيني "لن يقف مكتوف الأيدي" إذا اعتقد أن سيادة بكين وسلامتها الإقليمية مهددة.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، استدعت الصين السفير الأمريكي لديها احتجاجا على "الزيارة الشنيعة" التي تقوم بها نانسي بيلوسي لتايوان.

في المقابل، أكد منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن زيارة نانسي بيلوسي لتايوان "توافق مع سياستنا طويلة الأمد بشأن الصين الواحدة، والتي لم تتغير".

وشدد كيربي على أن بلاده "تستمر في رفض إجراء أي تغييرات على الوضع القائم من طرف واحد مهما كانت تلك الجهة.. كما أننا لا ندعم استقلال تايوان".