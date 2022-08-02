الذهب يتخلى عن مكاسبه مع ارتفاع الدولار

الذهب يتخلى عن مكاسبه مع ارتفاع الدولارتخلى الذهب عن مكاسبه التي سجلها في أوائل المعاملات ليتم تداوله دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، وأبقى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية والمخاوف المتزايدة من الركود المعدن الأصفر قرب ذروته في أربعة أسابيع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 1771.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو/تموز في وقت سابق من الجلسة عند 1780.39 دولار.

وفي العقود الآجلة الأميركية لم يطرأ تغير على سعر الذهب ليسجل 1787.10 دولار للأونصة، وفق رويترز.

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في 4 أسابيع.

واستفاد الذهب من مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة، إذ أظهر مسح أمس الاثنين أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عانت من أجل تعزيز النشاط الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 20.23 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بينما انخفض البلاتين 0.1% إلى 905.54 دولار. كما انخفض البلاديوم 0.8% إلى 2176.15 دولار.