انخفاض مخزون النفط الخام الأمريكي
انخفض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في يوليو الماضي.
وبحسب من نُقل عن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي انخفضت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985م.
وأوضحت الوزارة أن الكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل هي الأصغر منذ نهاية أبريل الماضي.
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