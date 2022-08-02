ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) بنحو (7ر55) نقطة وبنسبة (21ر1) في المائة اليوم الثلاثاء، مغلقاً عند مستوى (87ر4645) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (20ر4590) نقطة.
وبلغت قيمة التداول ستة ملايين و(790) ألفًا و(320) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (2ر14) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت خمسة ملايين و(948) ألفًا و(433) ريالًا عُمانيًّا.. بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (411ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (18ر23) مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليونين و(98) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (90ر30) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (923) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (60ر13) في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني مليونًا و(175) ألف ريال عُماني وبنسبة (30ر17) في المائة.
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