مؤشر بورصة مسقط يُغلق مرتفعًا

مؤشر بورصة مسقط يُغلق مرتفعًاارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (1ر58) نقطة وبنسبة (28ر1) في المائة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى (20ر4590) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (11ر4532) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت خمسة ملايين و(948) ألفًا و(433) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (97ر18) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت أربعة ملايين و(999) ألفًا و(935) ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (305ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (09ر23) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (636) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (70ر10) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (380) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (38ر6) في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني (257) ألف ريال عُماني وبنسبة (31ر4) في المائة.