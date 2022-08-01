أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا
غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني اليوم الاثنين بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في اسطنبول على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.
وأوضحت الوزارة "سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى اسطنبول في الثاني من اغسطس. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في اسطنبول".
وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن الباخرة محملة 26 ألف طن من الحبوب.
ويفترض أن تصل عند مدخل البوسفور ظهر يوم غد الثلاثاء على ما أوضح يورك إيسيك الخبير في تتبع تحركات السفن عبر البوسفور وفي المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن شحنات أخرى ستلي "مع احترام الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها".
ووقع الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي في اسطنبول في 22 يوليو الماضي بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.
ووقع بموازته اتفاق مماثل يضمن أيضا تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.