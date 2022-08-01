رئيس البرلمان العربي يبحث مجالات التعاون مع سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 01:29 مساءً - بحث عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خلال لقائه اليوم /الإثنين/، السفير منصوربيك كيليتشيف سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة مجالات التعاون العربي مع أوزبكستان.

وأوضح بيان للبرلمان العربي أن العسومي أكد خلال اللقاء حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أوزبكستان على كافة المستويات، وخاصة على المستوى البرلماني، فضلاً عن تطوير مستوى التنسيق والتشاور تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، والقضايا المتعلقة بتفعيل التعاون بين العالمين العربي والإسلامي، كما تم الاتفاق على دعم القضايا العربية في كافة المحافل الدولية التي تجمع بينهما.

وأشار "العسومي" أنه في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ الأوزبكي، يتعاون الطرفان في الوقت الحالي لتنظيم بعض الفعاليات المشتركة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة، حرص واعتزاز بلاده على تعزيز العلاقات مع الدول العربية على كافة المستويات وخاصة على المستوى البرلماني، من خلال العلاقات المتميزة التي تجمع بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ الأوزبكي، والتي ستشهد مستويات جديدة من التعاون خلال الفترة القادمة مشيدا في الوقت نفسه بمبادرات البرلمان العربي وجهوده في فتح آفاق متنوعة للدبلوماسية البرلمانية العربية.