تشكيل حكومة جديدة بالكويت برئاسة أحمد النواف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 01:29 مساءً - أعلنت الكويت اليوم الإثنين تشكيلة حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد النواف الصباح نجل أمير البلاد.

وقالت وزارة الإعلام على تويتر إن التشكيل يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيراً.

وسبق وقرر أمير الكويت الشيخ النواف الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر، يونيو الماضي.

وقال ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة للشعب الكويتي نيابة عن أمير البلاد، إنهم لن يتدخلوا في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.

وأوضح ولي عهد الكويت أن أمير البلاد قرر حل مجلس الأمة دستوريا واللجوء إلى انتخابات، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب وقفة مصارحة ومراجعة.

وأعلن مركز التواصل الحكومي أسماء الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وتتكون الحكومة الجديدة من:

• الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة

• د. محمد عبداللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

• عيسى أحمد الكندري، وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة

• الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية

• د. رنا عبدالله الفارس، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• عبدالرحمن بداح المطيري، وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب

• د على فهد المضف، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

•د. خالد مهوس السعيد وزيرا للصحة

• جمال فاضل الجلاوي، وزيرا للعدل ووزير دولة شدون العزيز الراقية ووزيرا للأوقاف . والستون الإسلامية

عبدالوهاب محمد الرشيد، وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

• علي حسين الموسى، وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

• فهد مطلق الشريعان، وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية