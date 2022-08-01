شركة بوينج تنشأ مجمع الكويت كأحد استثماراتها بقطاع التكنولوجيا الرقمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 12:28 مساءً - رئيس بوينج: سعيدون لتعاوننا مع هيئة الشباب

الربيّع: المجمع سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

بدأت كل من الهيئة العامة للشباب وشركة بوينج التخطيط لأعمال مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الذي يهدف إلى انشاء منظومة رقمية مستدامة للشباب قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة صرح مدير عام الهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين الربيّع في بيان صحفي مشترك أن هذا المشروع هو ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من خلال الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة لدعم وتمكين الشباب الكويتي ، وتطوير قدراتهم التكنولوجية، ومساعدتهم على بناء مستقبلهم المهني.

وقال الربيّع أن هذا المشروع سيساعد المبادرين الشباب في تحويل أفكارهم التكنولوجية إلى نتائج ملموسة وتأسيس شركاتهم الناشئة، وتعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية القائمة. كما سيساهم المشروع في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورقمنة القطاعات الحكومية والاقتصادية والمالية.

وكجزء من استثماراتها في رؤية الكويت 2035 ستعمل شركة بوينج مع الهيئة العامة للشباب لتصميم وإنشاء مبنى لخلق بيئة تشاركية إبداعية لمجتمع ريادة الأعمال. كما ستقوم بوينج اكسلريتدأيروسبيسوشركائها بعمل مسح ميداني شامل لمنظومة الابتكار في الكويت لتحديد الشركاء الرئيسيين والاجتماع بهم.

من جهته قال رئيس بوينج للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا السيد كولجيتغاتا-أورا "يسعدنا التعاون مع الهيئة العامة للشباب في مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال، الذي سيزود المبادرين في المجالات التكنولوجية بالموارد والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في المنظومة التنافسية العالمية".

الهيئة العامة للشباب هي جهة حكومية أنشأت بالمرسوم الأميري 100/2015 لدعم وتنمية الشباب وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية والاقتصادية وتمكينهم من قيادة التنمية في دولة الكويت. وفي العام 2021 تصدرت الكويت الدول العربية وحلولها بالمرتبة 27 من 181 دولة على المؤشر الدولي لتنمية الشباب.

بوينج هي شركة طيران عالمية رائدة، تتمتع بقدرات تصنيعية وخدمية للطائرات التجارية، وأنظمة الدفاع والفضاء. ويقدم فريق بوينج اكسلريتدأيروسبيس برامج في الابتكار بهدف دعم وتوجيه وتنمية منظومات ريادة الأعمال عالميا.

وتوجهت كل من الهيئة العامة للشباب وشركة بوينج بالشكر إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على جهودهم الثمينة في تسهيل الشراكة بين الجهتين.