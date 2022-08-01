عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويتجولون في باحاته

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين،اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية للمقتحمين في الوقت التي شددت من إجراءاتها بحق المقدسيين والمصلين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وقاموا بأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته.

وأضافت أن شرطة الاحتلال، عززت من إجراءاتها الأمنية على مداخل المسجد الاقصى والبلدة القديمة ، وفرضت قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد، وقامت بالتدقيق في بطاقاتهم الشخصية”.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية. في مواجهة الجماعات الصهيونية المتطرفة (الهيكل المزعوم) التي تكثف من دعواتها للمستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، خاصة في في السابع من آب الجاري، بزعم أنه يتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.