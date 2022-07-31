العراق يسجل حالتي وفاة و1026 إصابة بكورونا



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 07:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء الأحد، تسجيل حالتي وفاة وألف و26 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة العراقية في إيجازها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و444 ألفًا و798 حالة، بنسبة 5.96%، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 25 ألفًا و315 وفاة، بنسبة 1.4%.

وأشار بيان الصحة العراقية إلى أنه تم التأكد من تماثل 3 آلاف و215 مصابين للتعافي التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2 مليون و390 ألفًا و921 حالة، بنسبة 97.80%.

ولفتت الوزارة إلى أنه عقب إجراء 4 آلاف و253 من الفحوصات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات 19 مليونًا و70 آلاف و601 فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من عام 2020.

وكان العراق سجل أمس حالتي وفاة و1273 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين قبل الماضية.