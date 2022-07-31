ارتفاع متوسط سعر الغاز في بورصة
ارتفع متوسط سعر التسوية الشهرية للغاز في البورصة الأوروبية بنحو 50 في المائة خلال شهر يوليو الجاري.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيانات بورصة لندن، القول: إن "سعر الغاز ارتفع من 1180 دولارا لكل ألف متر مكعب خلال الشهر الماضي إلى حوالي 1805 دولارات هذا الشهر".
وفي يوليو الجاري تم تداول عقود الغاز الآجلة وفقا لمؤشر مركز (تي تي إف) للتسليم في أغسطس وسبتمبر) في حدود 1530-2385 دولارا لكل ألف متر مكعب، بينما كانت في عام 2021 أقل من 500 دولار في نفس الشهر.
وقال رئيس قسم "اقتصاد قطاعات الطاقة والوقود" بصندوق "مركز البحوث الاستراتيجية" الخبير ألكسندر أميراغيان: "مستوى السعر الحالي ناتج عن مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض الإمدادات من روسيا وعدم اليقين بشأن احتمالات تعافيها".
وأضاف: "أثر الطقس الحار في أوروبا أيضا على ارتفاع أسعار الغاز".. مشيراً إلى أن من الأسباب المساهمة في ذلك أيضا، يمكن ذكر انخفاض توليد الطاقة من مصادر بديلة.
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