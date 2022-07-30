ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

ارتفاع أسعار الذهب عالميًاارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب في السوق الأمريكية العالمية (وول ستريت - نيويورك) خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وفقًا للعلاقة العكسية بينهما.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم ديسمبر المقبل ارتفعت 0.39 في المائة لتتداول عند 1,780.00 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,773.10 دولار للأونصة.

واستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,769.20 دولار للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.31 في المائة إلى 105.90 مقارنة بالافتتاحية عند 106.23