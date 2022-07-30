رئيس البرلمان العراقي ونائبه يوجهان بعدم التعرض للمتظاهرين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 02:22 مساءً - وجه رئيس البرلمان العراقي ونائبه، بعدم التعرض للمتظاهرين الذي دخول إلى مقر مجلس النواب في العاصمة بغداد، اليوم السبت.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر. كما وجه قوة حماية البرلمان بعدم التعرض للمحتجين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل المقر، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين.

وأضاف، أن رئيس البرلمان وجَّه أيضاً بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة.

ومن جانبه، وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، اليوم السبت، بعدم التعرض للمتظاهرين.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان أن عبد الله وجه بعدم استخدام القوة أو التعرض للمتظاهرين الذين دخلوا مبنى المجلس للتعبير عن رأيهم ويجب احترام إرادتهم.

وأعلن المتظاهرون من أنصار التيار الصدري، اليوم السبت، بدء الاعتصام المفتوح داخل البرلمان العراقي.

وقال مدير مكتب الصدر إبراهيم الجابري في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ “الشعب اختار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان”.