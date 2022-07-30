الكاظمي يوجه القوات الأمنية العراقية بحماية المتظاهرين وحفظ النظام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 11:22 صباحاً - وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين.

ودعا الكاظمي المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية.

وأكد في بيان رسمي أن القوات الأمنية هدفها حماية المتظاهرين، وحماية المؤسسات الرسمية.

كما أكد الكاظمي أن “استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة”، مشدداً على أن “القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام”.