أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1٪ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة، حيث عزز الانكماش في الاقتصاد الأمريكي جاذبية الملاذ الآمن وساعد على توسيع المكاسب مدفوعة بنبرة أقل حدة من رئيس الاحتياطي الفدرالي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربي" اليوم الجمعة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.22 في المائة إلى 1755.04 دولارًا للأونصة موسعا مكاسبه، بينما تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.97 في المائة إلى 1752.90 دولار، بعد أن أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي مخاوف الركود، ويتوقع بعض المتداولين أن يكون الفدرالي أبطأ في رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الشهية للذهب.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى.. ارتفعت الفضة 4.34 في المائة إلى 19.96 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 886.43 دولار، وزاد البلاديوم 2.26 في المائة إلى 2076.64 دولار.