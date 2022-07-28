ولى العهد السعودى يلتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 11:31 مساءً - التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس، بحسب شبكة العربية، ويعقد الجانبان محادثات تركز على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بالمنطقة.

يذكرأن، وصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى باريس للقاء إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه، حيث تأتى زيارة محمد بن سلمان إلى اليونان ثم إلى فرنسا بعد أقل من أسبوعين من زيارة جو بايدن للسعودية.

ونشرت صحيفة cnews أن الحرب فى أوكرانيا، التى أعقبتها أزمة الطاقة، أعادت المملكة العربية السعودية إلى مركز المناقشات، حيث تسعى الدول الغربية إلى إقناع الرياض بفتح بوابات النفط لتخفيف حدة الأسواق.

ويؤجج ارتفاع أسعار الخام التضخم فى الولايات المتحدة، الذى وصل إلى أعلى مستوياته فى 40 عاما ويمارس ضغوطا على الحكومة قبل انتخابات التجديد النصفي هذا العام، لكن الرياض تقاوم ضغوط حلفائها، مستشهدة بالتزاماتها تجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) الذي تشارك في قيادته مع موسكو.

وفي مايو، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن المملكة فعلت بالفعل ما في وسعها لسوق النفط.