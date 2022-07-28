الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيعارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في 3 أسابيع اليوم الخميس، مع احتمال أن يُبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة مما أثر على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1745.20 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يوليو.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 في المائة إلى 1743.70 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة لأدنى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حاملي العملات الأخرى.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 19.38 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 892.36 دولار كما ارتفع البلاديوم 2.9 في المائة إلى 2090.42 دولار.