اشتية: إسرائيل تدمر الدعم الدولي المقدم لفلسطين بشكل ممنهج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 04:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن كافة أشكال الدعم التي يقدمها المجتمع الدولي لفلسطين تعمل إسرائيل على تدميرها بشكل ممنهج.

وطالب اشتية بتدخل دولي جاد للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، لا سيما المتعلقة بالسماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحاً وانتخاباً وفق هذه الاتفاقيات وما تم العمل به سابقاً.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر اوفتشا. كما تم بحث سبل عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين، مثمنا الدعم الألماني المستمر لفلسطين بشكل مباشر أو ضمن الاتحاد الأوروبي.

وطالب اشتية خلال اللقاء جمهورية ألمانيا الاتحادية بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك من منطلق إيمانها بحل الدولتين وأهمية الحفاظ عليه، ولمواجهة كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف الى تدميره، خاصة مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني الذي يدمر أي فرصة لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

وأشار الى وجود فراغ سياسي بحاجة الى ملء، والذي يمكن العمل عليه من خلال توسعة مجموعة ميونخ، للوصول إلى مبادرة أو مؤتمر سلام دولي ينهي الاحتلال.

من جانبه، أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر التزام بلاده بحل الدولتين ودعمه للوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.