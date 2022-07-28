الداخلية الكويتية تدعوا المواطنين لتوخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 04:25 مساءً - دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين مستخدمي الطرق ومرتادي البحر إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية وتقلب حالة الطقس نظرا لتحذيرات ادارة الأرصاد الجوية باحتمال هطول الامطار خلال الايام المقبلة.

وأهابت الداخلية على الجميع بعدم التردد والاتصال على هاتف الطوارئ (112) عند مواجهتهم لأي حالة طارئة وأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية، كما تناشد رواد البحر الى عدم التردد بالاتصال على عمليات خفر السواحل (1880888)، مؤكدة ان الادارة العامة للدفاع المدني تراقب حالة الطقس.

وكان قد أكد مركز التواصل الحكومي أن جميع الأجهزة الحكومية المختصة تعمل على متابعة كافة التدابير الاحترازية للتعامل مع الحالة المناخية الطارئة، تأهباً لتقلبات حالة الطقس.

ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية.