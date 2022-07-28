الرئيس الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي في باريس.. اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 02:23 مساءً - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس الأمير محمد بن سلمان في القصر الرئاسي في باريس في أول جولة أوروبية يقوم بها ولي العهد السعودي منذ قرابة 4 سنوات.

ووصل محمد بن سلمان الذي بدأ جولته الأوروبية الصغيرة في اليونان، مساء الأربعاء إلى مطار أورلي في باريس حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، كما ذكر مصدر حكومي.

ووصف مكتب ماكرون الاجتماع الذي سيتم مساء اليوم الخميس بأنه ”عشاء عمل”، سيتوج يوما طويلا للزعيم الفرنسي، الذي زار غينيا بيساو، مختتما زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى إفريقيا.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من الرئاسة الفرنسية، بحسب تصريح مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية بالرياض لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )، الذي أشار إلى أن “ولي العهد سيبحث مع الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاربة الإرهاب” .

ويقول مراقبون أن ملف الطاقة سيكون حاضرا بقوة في المباحثات، حيث تسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تأمين مصادر الطاقة لخفض اعتمادها على إمدادات النفط والغاز من روسيا، بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط بارتفاع جنوني في أسعار الطاقة.