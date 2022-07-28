الشرطة الإيرانية تعلن اعتقال أعضاء شبكة تجسس تابعة لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 10:29 صباحاً - نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (شبه الرسمية) عن بيان صدر اليوم الخميس عن جهاز المخابرات التابع لوحدة إنفاذ القانون الإيرانية قوله إن الشرطة ألقت القبض على زعيم وأربعة أعضاء آخرين في شبكة تجسس يشتبه في ارتباطها بأجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وكانت إيران قد أعلنت السبت الماضي إن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على شبكة عملاء يعملون لحساب إسرائيل قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عمليات تخريبية و”عمليات إرهابية”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وإيران حول كشف كل منهما شبكات تجسس تابعة للأخرى، حيث أعلنت إسرائيل من جانبها أنها كشفت شبكة إيرانية كانت تخطط لاستهداف إسرائيلين متواجدين في تركيا.