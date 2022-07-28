السلطات المغربية تعتقل شخصا يشتبه بتورطه في حرائق الغابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 10:29 صباحاً - اعتقلت السلطات المغربية رجل أربعيني يشتبه في تورطه في الحرائق التي اندلعت بإقليم العرائش، متهمة إياه بالوقوف وراء اندلاع الحرائق بغابة بني جرفط، في شمال المملكة.

وقالت السلطات المغربية أن المشتبه به أقر أثناء التحقيق الذي أجراه معه الدرك الملكي بأنه أثناء قيامه بأعمال تسييج منزله أقدم على حرق بعض البقايا والمخلفات، ما أدى إلى انتشار النيران، فتعذر عليه إخمادها وإيقاف زحفها واتساع رقعتها، ما تسبب في اندلاعها بشكل أوسع في ظروف مناسبة تتمثل في هبوب رياح الغربي وارتفاع درجة الحرارة.

يذكر أن السلطات المحلية بالعرائش المغربية أعلنت أمس الأربعاء أن عدد ضحايا الحرائق قد وصل إلى 4 قتلى منذ منتصف يوليو، وكانت آخر الضحايا سيدتين أصيبتا باختناق، وأشارت السلطات إلى أن المتوفيتين لم تستجيبا لنداءات السلطة بضرورة إخلاء المساكن المهددة بوصول النيران إليها.

وكثفت أجهزة الإطفاء المغربية، يوم أمس الأربعاء، جهودها للسيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية في شمال البلاد، كما ذكرت السلطات المحلية.

وفي إقليم العرائش جنوب طنجة، الأكثر تضررا، ذكرت مصادر محلية لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء أن فرق الإطفاء وبدعم من الجيش تحاول حصر البؤر التي ما زالت نشطة وحماية القرى المعرضة للخطر.

وقامت ثلاث قاذفات قنابل مائية بـ25 طلعة خلال النهار. كما تم إجلاء 935 عائلة من 15 دوارا (قرية) في إجراء وقائي، بحسب المصادر نفسها.