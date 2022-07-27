الدولار يتجه نحو مزيد من الانخفاض

الدولار يتجه نحو مزيد من الانخفاضابتعد الدولار أكثر عن أعلى مستوى له في 20 عاماً اليوم الأربعاء، ويتجه نحو مزيد من الانخفاض قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إذ من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لكبح جماح التضخم المتصاعد.

وذكر موقع "سي ان بي سي عربية" أن مؤشر الدولار انخفض بنسبة 0.2 في المائة إلى 106.93 بحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش.

وارتفع اليورو 0.33 في المائة إلى 1.0149 أمام الدولار لكنه فشل في تعويض الكثير من خسائر الثلاثاء التي بلغت 1 في المائة في أكبر انخفاض له منذ أكثر من أسبوعين بعد زيادة المخاوف من حدوث ركود في أوروبا عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى القارة عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وصعد الدولار الأسترالي 0.12 في المائة إلى 0.69455 أمام الدولار الأمريكي حيث تسارعت وتيرة التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى لها في 21 عاماً في الربع الأخير من العام.

وتراجع الدولار 0.2 في المائة إلى 136.69 أمام الين.. كما تراجع بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.9612 أمام الفرنك السويسري.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 21301 دولار.

