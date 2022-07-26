أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعها
واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاوزة مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن بيانات بورصة لندن، القول: ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7 في المائة إلى 2003.2 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 9 مارس الماضي.
وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أمس أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنس" آخر في "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) بسبب أعمال صيانة.
وأشارت إلى أن حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20 في المائة من السعة الاسمية للخط.
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