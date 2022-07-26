عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومتطرفون يدعون لتكثيف الاقتحامات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:32 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قبل شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن نحو 100 مستوطن، بينهم طلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته، وتلقوا شروحات مزورة عن “الهيكل المزعوم”.

وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” .

ونشرت جماعات الهيكل عبر مواقعها وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات للمستوطنين لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، في السابع من أغسطس/آب المقبل، بزعم أنه يتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل.

وفي المقابل تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف التواجد فيه، على مدار أيام الأسبوع لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

وانطلقت دعوات مقدسية للمشاركة في فعاليات إحياء رأس السنة الهجرية يوم السبت القادم، في المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لعمليات اقتحام يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.