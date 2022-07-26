وفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل قرب الحدود التركية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:32 مساءً - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى قضاء زاخو شمال غربي محافظة دهوك، قرب الحدود مع تركيا، شمال البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام، أن “‏وفداً أمنياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وبرفقة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق قيس المحمداوي وقائد قوات حرس الحدود وصل صباح اليوم إلى قضاء زاخو شمال غربي دهوك”.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، جولة للوفد الأمني قرب مناطق تشن فيها القوات التركية عمليات عسكرية ضد من تصفهم بالإرهابيين من عناصر حزب العمال الكردستاني.

ومن المرتقب أن ينشر الجيش العراقي قواته في هذه المنطقة الحدودية، بعد الحادث المروع الذي وقع في منتجع صيفي قرب بلدة زاخو بشمال العراق بالقرب من الحدود مع تركيا في منطقة تشن فيها القوات التركية حملة على مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وأسفر الهجوم على المنتجع السياحي بمحافظة دهوك عن مقتل تسعة، بينهم عريس حديثا ورضيع عمره عام واحد.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في أعقاب الحادث إن “جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن الاعتداء وإنكارها مزحة سوداء”.