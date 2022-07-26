إطلاق الدليل الاسترشادي” تصحيح المصطلحات والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 09:28 صباحاً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج "آجفند" فعالية إطلاق الدليل الاسترشادي لتصحيح المصطلحات والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام العربية"، بتاريخ 26/يوليو 2022، بالقاهرة.​

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، ومعالي الدكتورة/ نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وممثلي الآليات المعنية بالطفولة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطفولة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الإعلاميون والخبراء المتخصصين في مجال الطفولة.​​

يأتي إطلاق الدليل في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي في دورته الأخيرة (41) باعتماد دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخطاء المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام كوثيقة استرشادية لوسائل الإعلام أثناء تداولها قضايا الطفولة في المنطقة العربية.

وقد صرحت معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الهدف من اعداد الدليل هو تمكين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من استخدام اللغة الإعلامية المتداولة حول الأطفال وفق مقاربة حقوقية وتنموية تحد من استخدام المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ للأطفال التي تعمق من الصور السلبية وتسهم في انتهاك حقوق الأطفال، والتي من شأنها أن يكون بوصلة الاتجاه الصحيح لما يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام نحو التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال في وسائل الإعلام وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال.