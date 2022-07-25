سول: زيادة مخزون كوريا الشمالية من المواد الانشطارية بنسبة 10% خلال 5...



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 08:22 مساءً - قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية زادت مخزونها من البلوتونيوم واليورانيوم والمواد المستخدمة في صنع الأسلحة النووية بنحو 10% منذ قمة 2018 بين الكوريتين، حيث أعلنت آنذاك التزامها بالتخلي عن الأسلحة النووية.

وأضاف "لي" - خلال جلسة استجواب برلمانية ردًا على سؤال حول عدد الأسلحة النووية التي أنتجتها كوريا الشمالية منذ قمة 2018، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن كوريا الشمالية تمتلك كمية كبيرة من المواد الانشطارية، ويُعتقد أنها ظلت تنتج هذه المواد باطراد على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتًا إلى أن بلاده تعتقد أن كوريا الشمالية أكملت معظم الاستعدادات اللازمة للتجربة النووية السابعة، ويتوقف توقيت التجربة على قرار الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ووصف "لي"، البرنامج النووي لكوريا الشمالية بأنه "تهديد خطير لكوريا الجنوبية والمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تجري كوريا الشمالية التجربة النووية السابقة من النفق الثالث في موقع "بونغكيه-ري" للتجارب النووية، بهدف تطوير قدراتها على تصنيع أسلحة نووية أصغر حجمًا وأخف وزنًا.