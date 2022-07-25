انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على الذهب.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب 0.2 في المائة إلى 1724.50 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1718.70 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المُقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 18.48 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 868.62 دولار كما تراجع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1999.94 دولار.

