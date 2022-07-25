الصحة السعودية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بجدري القرود حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 06:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الاثنين"، أن عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصلت لـ 3 حالات.

وقالت الصحة السعودية، في تصريحات لشبكة “العربية”، إن المصابين الثلاثة بجدري القردة كانوا عائدين من أوروبا.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في منتصف يوليو، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود بمدينة الرياض لشخص عائد من خارج المملكة.

وأفادت الوزارة بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، كما جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأوصت وزارة الصحة السعودية الجميع باتباع الإرشادات الصحية، خاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت السبت الماضي، فرض حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القرود، حيث يعد التصنيف هو أعلى تنبيه يمكن أن تصدره المنظمة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أطلق المدير العام لها تيدروس أدهانوم جيبريسوس أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة، معلنًا تصنيف الفيروس حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد انقسام بداخل المنظمة.