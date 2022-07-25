محمد بن زايد يغرد بمناسبة اختيار أول رائد فضاء عربي يمضي 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 03:28 مساءً - بارك الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مواطنه سلطان النيادي، لاختياره أول رائد فضاء عربي سيمضي 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة "ناسا" الأمريكية التي تنطلق في 2023.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ محمد بن زايد: "نبارك لسلطان النيادي اختياره أول رائد فضاء عربي يمضي 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة الوكالة الأمريكية "ناسا" التي تنطلق ربيع 2023".

وأضاف: "مهمة تضع الإمارات الدولة الــ11 عالميا التي ترسل روادها في مهمة طويلة الأمد للفضاء، خطوة نوعية طموحة تجسد قدرات أبنائنا وإمكانياتهم".