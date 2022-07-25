رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب العالم بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه في الضفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 11:22 صباحاً - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين العالم بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف استباحتها للمدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، والتي كان آخرها فجر أمس الأحد في مدينة نابلس.

وفي سياق آخر، رحب اشتية خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، باسم مجلس الوزراء، باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارين بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال على أرضنا، بما في ذلك القدس، وحالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وتقديم المساعدة لها.

وحمل اشتية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المسافرون عبر معبر الكرامة من تضييق، وتعطيل لتنقلاتهم، مطالبًا هذه السلطات فتح مطار القدس في منطقة قلنديا، وإزالة العراقيل أمام حركة الأفراد، والبضائع من وإلى فلسطين.

وقال: نحن والأردن الشقيق على ذات المسافة في كل ما هو ممكن لرفع المعاناة التي تتسبب بها إجراءات الاحتلال على الجسر، ونعمل سويا لإنهاء ذلك.