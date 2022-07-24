أبو الغيط: زيارة لافروف مهمة.. وسوريا وفلسطين وأوكرانيا على مائدة النقاش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 09:28 مساءً - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي لمقر الأمانة العامة مهمة للغاية.

وأضاف على حسابه بموقع "تويتر"، "نقاشنا شمل موضوعات مهمة: أزمة أوكرانيا وسوريا وفلسطين، والعلاقة بين موسكو والجامعة"

وكان قد استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بمقر الأمانة العامة، حيث عقدا محادثات وألقى بعدها المسؤول الروسى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وكان لافروف قد التقى صباح اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى مصر.