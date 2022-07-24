مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جراء استهداف التنظيمات الإرهابية لتجمع حاشد بسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 09:28 مساءً - لقى شخص مصرعه وأُصيب 12 آخرون بجروح، اليوم /الأحد/، جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بطائرة مسيرة لتجمع حاشد فى مدينة السقيلبية بريف حماة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن التنظيمات الإرهابية استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة بمواد شديدة الانفجار تجمعا دينيا حاشدا احتفالا بافتتاح كنيسة آية صوفيا في مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بمكان التجمع.

وفي السياق، أشارت /سانا/ إلى اندلاع حريق في الأراضي والحقول الزراعية في محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي نتيجة اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية.

وأوضحت الوكالة السورية أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية واقتصرت أضراره على أحد الحقول الزراعية، لافتة إلى أن وحدات الإطفاء باشرت على الفور بإخماد النيران.