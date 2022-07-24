وفاة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في اليمن جراء سيول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 05:26 مساءً - توفي 10 أشخاص في اليمن، اليوم الأحد، بينهم 4 أطفال جرّاء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة لا تزال تتساقط على عدة مناطق.

وتشهد صنعاء، التي تضم أبنية تاريخية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمواقع الأثرية العالمية، ومناطق مجاورة لها، تساقطا للأمطار منذ الاسبوع الماضي اشتدت وتيرتها بشكل كبير منذ أمس السبت.

وقال طبيب في المستشفى الجمهوري في صنعاء إن الأمطار "تسببت بانهيار جزء من مبنى في العاصمة، ما أدى إلى وفاة أربعة اطفال". ويقع المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق في أحد الأحياء التاريخية.

وكانت شرطة المرور بأمانة العاصمة أعلنت السبت عن "انقطاع شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات نتيجة سيول الأمطار الغزيرة"، حسبما نقلت وكالة الانباء "سبأ" المتحدثة باسم الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء منذ سنوات.