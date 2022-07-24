ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (1ر26) نقطة وبنسبة (61ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (60ر4317) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (45ر4291) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(973) ألفًا و(432) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (4ر11) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(485) ألفًا و(839) ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (123ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (64ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (190) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (77ر4) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (289) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (28ر7) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (100) ألف ريال عُماني وبنسبة (51ر2) في المائة.