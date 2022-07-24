مدينة العلمين الجديدة تستضيف اجتماعات جامعة الدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 01:33 مساءً - يعقد خلال الفترة 24-28 يوليو 2022 اجتماعات الدورة (31) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين الجديدة، وذلك بمشاركة ممثلي كل الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

وصرح السيد/ محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية أن هذه الاجتماعات الهامة تأتي في مرحلة تواجه فيه المنطقة العربية تحديات كبرى، وأوضح أن هذه الدورة سوف تناقش خطط وموازنات المنظمات العربية المتخصصة للأعوام 2023-2024 وتقارير هيئات الرقابة المالية الإدارية والحسابات الختامية وتقارير إنجازات المنظمات العربية للعام 2021.

كما سوف تدرس اللجنة التقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة والتقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة.

وأوضح السيد/ محمد خير أن هذه اللجنة سوف ترفع توصياتها بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2022.