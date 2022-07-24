الجامعة العربية: سلسلة اجتماعات بالعاصمة عمان للتحضير للدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:32 مساءً - أعلنت جامعة الدول العربية اليوم /الأحد/ عن عقد سلسلة من الاجتماعات بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الدورة العادية الأخيرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي تندرج في نطاق التحضير للدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وتتضمن هذه الاجتماعات حلقة نقاشية بحثية حول دور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب والتطرف، واجتماعا لفريق الخبراء المعنى برصد ودراسة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي، والاجتماع 17 لفريق العمل المكلف بالإعلام الالكتروني .

ويترأس وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الاجتماعات التي تعقد برعاية فيصل الشبول وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن وبتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي، السفير أحمد رشيد خطابي رئيس قطاع الإعلام والاتصال .

وأكد السفير خطابي أن هذه الاجتماعات، التي تندرج في نطاق التحضير للدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب، تكتسب أهمية خاصة بحكم طبيعة القضايا المطروحة بما فيها تعزيز الدور الفعال للإعلام بكل مكوناته في محاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة تربوية لاحتواء هذه الظاهرة العابرة للحدود بشراكة مع الأجهزة والجهات المعنية في الدول العربية .

وأعرب عن تطلع قطاع الإعلام والاتصال تمشيا مع توصيات الدورة 14 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري المذكور، للاستئناس بالتجربة الأردنية في مجال الإعلام التربوي الذي يظل المدخل القويم لتعزيز الانتماء الوطني ولدعم العمل الجماعي الهادف لاجتثاث جذور الإرهاب بكل أشكاله في البلدان العربية .

واعتبر أن تنوع قضايا هذه الاجتماعات بما فيها تعاظم دور الإعلام الإلكتروني وتأثيرات الألعاب الإلكترونية على سلوكيات الشباب والأطفال، والتوصيات التي ينتظر التوصل إليها بإسهام ملموس من خبراء الدول الأعضاء والمنظمات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية، من شأنها إثراء الجهود المتواصلة وتعميق الحوار حول تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب وإحكام آليات خطتها التنفيذية .