توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:32 مساءً - صرحت معالي السفيرة د. هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنه في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك والمؤسسات العربية العاملة في مختلف المجالات، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي)، واتحاد الجامعات العربية، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وذلك يوم الاحد الموافق 24 يوليو 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى إنشاء برنامج يعمل على توفير منح دراسية للطلاب العرب في جامعة الأمير محمد بن فهد، ودعم التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، وفي إطار مذكرة التفاهم فقد خصصت جامعة الأمير محمد بن فهد عدد (40) منحة دراسية للطلاب العرب، للدراسة بمرحلة الجامعة الأولى (البكالوريوس) وفق ضوابط ومعايير محددة لذلك.

وتطرقت السفيرة إلى ان مذكرة التفاهم تعزز التعاون لتٌسخير الجهود الرامية لخدمة الأولويات البحثية في المنطقة العربية، كما ستشجع على تبادل الخبرات بين أطراف مذكرة التفاهم، بهدف بناء الكوادر من خلال برامج تدريبية سيتم تنظيمها في إطار مذكرة التفاهم، وذكرت أن هذا النهج المحمود من التعاون بين المؤسسات العربية، يصب دائماً وأبداً في صالح العمل العربي المشترك ويدعم تحقيق أهدافه.

كما أكدت أبو غزالة أن برنامج المنح الدراسية يأتي تماشياً مع رسالة جامعة الأمير محمد بن فهد في توفير برامج مستدامة لخدمة المجتمع محلياً واقليمياً ودولياً، والذي سيتم من خلاله استضافة عدد من الطلاب العرب المتميزين أكاديمياً، كما يعكس دور جامعة الدول العربية ومؤسساتها المُتخصصة في دعم الدول العربية، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يخلق حلقة تواصل فعالة ومؤثرة بين الطلاب العرب المُبدعين والمتميزين، من خلال احتضانهم في جامعة الأمير محمد بن فهد، ويوطد العلاقات بين أبنائنا العرب.

وفي نهاية حديثها قدمت معاليها الشكر لاتحاد الجامعات العربية لجهوده المبذولة في رفعة شأن الجامعات العربية وتوطيد أواصر التعاون بينها مما يخدم التعليم العالي والبحث العلمي العربي، حيث يُعد الإتحاد أحد أهم وأعرق المؤسسات العربية العاملة في مجال التعليم، وقد جاء البرنامج نتاج حُسن التنسيق والتعاون بين الإتحاد والجامعات العربية.