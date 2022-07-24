رئيس بعثة جامعة الدول العربية يجتمع مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 12:32 مساءً - اجتمع رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد السفير د. حسين الهنداوي والوفد المرافق له اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد فاروق بوعسكر والسادة أعضاء الهيئة.

وفيما نقل السفير الهنداوي لرئيس الهيئة حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، على إرساء وتطور الممارسة الديمقراطية في الدول العربية وتثمينه لإرادة الشعب التونسي، واهتمام جامعة الدول العربية في ملاحظة هذا الاستفتاء الهام، أشار إلى أن جامعة الدول العربية سبق لها المشاركة في ملاحظة جميع الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الجمهورية التونسية منذ عام 2011.

من جانبه، عرض بوعسكر استعدادات الهيئة لإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في 25 من الشهر الجاري، مركزاً على الإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين، خاصة تسجيل أكثر من مليوني ناخب جديد عبر التسجيل الآلي، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لازمة لضمان شمولية ودقة سجل الناخبين. والتحضيرات الأخرى التي انجزتها الهيئة لضمان نجاح الاستفتاء.

وبدوره أكد السفير الهنداوي أن بعثة خبراء جامعة الدول العربية تهدف إلى ملاحظة مختلف جوانب عملية الاستفتاء بكل حيادية، بما في ذلك حملة الاستفتاء واجراءات يوم التصويت بما في ذلك عد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة التونسية والمعايير والالتزامات الدولية، معرباً عن حرص بعثة الجامعة العربية على إجراء هذا الاستفتاء في جو من الحرية والشفافية، بما يحقق طموحات المواطن التونسي بالتقدم والازدهار.