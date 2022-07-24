الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة اغتيال شابين في نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 09:28 صباحاً - أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، جريمة اغتيال الشابين عبد الرحمن صبح، ومحمد العزيزي في نابلس بالضفة الغربية، محمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وأكد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة في حديث للإذاعة الرسيمة، أن تلك الجرائم لن تقهر شعبنا، ولن تفتت من عزيمته.

وقال: “استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا ليس غريبا على حكومات الاحتلال، وإن المنطقة ستبقى في دوامة العنف حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل”.

وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة المركزية لحركة “فتح” اجتمعت قبل يومين، وستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قريبا، لتقييم الأوضاع عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف أن الرئيس محمود عباس أبلغ الرئيس الأمريكي، خلال لقائهما في بيت لحم، بأن قرارات المجلس المركزي لا يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية، وأنها مطروحة على الطاولة.